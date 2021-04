Chloé Zhao es una cineasta china que este domingo 25 de abril fue galardonada con el Premio Oscar a mejor dirección por “Nomadland”. El éxito Zhao fue reconocido internacionalmente, porque es la segunda mujer que la Academia reconoce como mejor directora, pero este triunfo histórico fue censurado en su país. El gobierno de Xi Jinping vetó la noticia en China, los medios de comunicación guardaron silencio sobre su victoria y las referencias de su éxito fueron borrados de las redes sociales.

La directora, nacida en Beijing, es la primera asiática que gana este galardón. Además, su drama “Nomadland” logró también el premio a mejor película y a mejor actriz para Frances McDormand. Pese a tal reconocimiento fue censurada por una posible represalia al haber criticado al régimen del gobierno actual. No apareció en las noticias de los medios tradicionales y todas las publicaciones recientes que contenían su nombre y “Nomadland” desaparecieron misteriosamente de la red social Weibo y del Twitter chino.

“Chloe Zhao se convierte en la primera directora de cine de la diáspora asiática/china que gana el Oscar al mejor director de la historia”, escribió un bloguero de entretenimiento con más de 8,9 millones de seguidores, en un post que obtuvo miles de likes antes de ser borrado.

“El control de la opinión pública de China es escandaloso. Tras la estelar victoria de Chloe Zhao en los Oscar, no hay ni un pedo en Weibo”, escribió un usuario indignado.

Posturas

Solo el diario Global Times publicó un mensaje en la red social Twitter anunciando el premio, un texto y un editorial en el que restó interés a la cinta para el público chino y apostó por el rol de Zhao como mediadora entre Estados Unidos y China, y en ese aspecto le reclamó “mayor madurez”.

Según este medio achacó la polémica local en torno a Zhao se debe a unas declaraciones que realizó en 2013. En aquella ocasión dijo declaraciones que China es “un lugar donde hay mentiras por todas partes”, palabras que no fueron bien vistas entre los sectores nacionalistas chinos.

Varios cinéfilos chinos mostraron su desagrado por la censura en redes, y consideraron que el histórico Óscar de Zhao podría contribuir a reparar las dañadas relaciones entre Beijing y Washington.

La prensa de Hong Kong, que posee un territorio independiente, sí se hizo eco del galardón. En esta región tampoco se retransmitió en directo la ceremonia de los Óscar por decisión de las autoridades. Según informa el diario South China Morning Post, no se había visto semejante censura en 50 años.

Reacciones

Al principio, el éxito de la película Zhao fue aclamada por los medios de comunicación, su éxito fue motivo de orgullo en China, pero luego la directora se convirtió en blanco de ataques de nacionalistas chinos en las redes sociales, que desenterraron entrevistas suyas en las que parece criticar a su país natal. La misma polémica se generó hace un mes, cuando Zhao obtuvo el Globo de Oro a la mejor directora. Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.

La polémica que surgió en su país no pasó desapercibida para la cineasta. En su discurso de aceptación del premio dijo: “He estado pensando mucho últimamente en cómo seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles”.

Pese a los esfuerzos censores de Beijing, en las calles de la capital china era fácil encontrar el orgullo de que una directora asiática alcanzara la cima del cine estadounidense. “Ella es el orgullo del pueblo chino (...) Es muy raro que un chino obtenga un premio Óscar”, dijo a la AFP Yan Ying, una ingeniera el lunes por la mañana.

“Creo que las películas chinas serán cada vez mejores y ella será un muy buen ejemplo para los directores chinos de la China continental”, dijo Yuan Min, trabajador jurídico de 38 años.

Trabajos

Chloé es hija de un ejecutivo de una empresa siderúrgica china y es la hijastra de la famosa actriz Song Dandan. De adolescente se fue de su país para asistir a un internado británico. Después viajó a Los Ángeles y Nueva York para terminar con sus estudios.

La primera película que dirigió fue “Sons my Brother Taught Me”, la historia de una adolescente que sueña en salir de la reserva indígena de Pine Ridge. Con esta cinta fue nominada como nuevo talento para el premio Golden Camera. También fue galardonada en los Gotham Awards y en los Spirit en la categoría de directores emergentes. Además, llegó al Festival de Cannes.

El segundo trabajo cinematográfico que dirigió fue “The Rider”, que trata de la vida de un jinete que se accidentó que va en busca de un significado para su vida. Gracias a esta película, Zhao alcanzó mayor reconocimiento en la industria del cine, ya que con ella consiguió 24 galardones.

Su tercer largometraje es “Nomadland”, un drama protagonizado por Frances McDormand en el que se aborda la crisis de 2008 donde la gente de precarios recursos recorre Estados Unidos en camionetas buscando oportunidades laborales.

Proyecciones

Pese a que las autoridades de su país la censuraron y no reconocieron su talento, la cineasta china no se amilana y sigue trabajando para demostrar su talento y profesionalismo. Chloé Zhao es la encargada de dirigir “Eternals”, una película de Marvel que contará con la participación de actores como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, entre otros. Además, dirigirá una versión de Drácula para Universal Pictures, pero todavía no se sabe detalles de esta producción.

VIDEO RECOMENDADO