Los fanáticos de la ficción alrededor del mundo los esperan con ansias. Y solo en poco tiempo, el próximo 9 de febrero para ser exactos, se podrá conocer a los ganadores del Óscar, esa estatuilla tan preciada y anhelada por los creadores del mejor arte del mundo.

Luego de la votación de aproximadamente 9000 miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se dio a conocer este lunes a los nominados que tentarán los premios más preciados. Aquí las nueve cintas que intentarán levantar el premio Óscar a mejor película y otras categorías.

Las nueve películas que aspiran a ser la mejor del 2019 en los Óscar

Ford V Ferrari, de James Mangold: nominada para tres premios más, incluyendo edición final y de sonido.

The Irishman, de Martin Scorsese: nominada para nueve premios más, incluyendo actor de reparto y efectos especiales.

Jojo Rabitt, de Taika Waititi: nominada para cinco premios más, incluyendo diseño de vestuario y guión.

Joker, de Todd Philips: 10 premios más, incluyendo mejor actor y música original.

Little Woman: cinco premios más, incluyendo actriz principal y diseño de vestuario.

Marriage Story, de Noah Baumbach: cinco premios, incluyendo actor principal y guión original.

1917, de Sam Mendes: nueve premios más, incluyendo mejor director y fotografía.

Once Upon a time... In Hollywood, de Quentin Tarantino: nueve premios más, incluyendo mejor actor y mejor director.

Parasite, de Bong Joon-Ho: mejor director, mejor filme extranjero.