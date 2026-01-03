El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que ordenó la movilización de militares a la frontera con Venezuela, luego de los ataques de Estados Unidos que, según el mandatario estadounidense Donald Trump, concluyeron con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Petro calificó las acciones de Washington como una “agresión a la soberanía” de América Latina y advirtió que podrían derivar en una crisis humanitaria en la región.

Llamado al diálogo y despliegue de fuerza pública

Aunque propuso que la situación se resuelva mediante el “diálogo”, el mandatario colombiano informó en la red X que ordenó el “despliegue de la fuerza pública” en la frontera binacional.

Según explicó, la medida busca preservar la estabilidad en una zona donde operan diversos grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico. Petro no hizo referencia directa al anuncio de Trump sobre el arresto de Maduro, uno de los líderes más cercanos a su gobierno en la región.

Pedido a la OEA y la ONU

Más temprano, el presidente solicitó una reunión “de inmediato” de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas para “establecer la legalidad internacional de la agresión” de Estados Unidos.

Colombia ocupa este año una banca como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que pidió que ese organismo sea convocado para analizar la situación.

Seguridad y grupos armados ilegales

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó “todas las capacidades” para evitar “cualquier intento de ataque terrorista” en la frontera por parte de grupos armados ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan distintas guerrillas que, según estudios citados por autoridades, se mueven en territorio venezolano con tolerancia del chavismo. Pese al refuerzo militar, un reportero de Agence France-Presse observó normalidad en el principal paso fronterizo entre ambos países.

Tensiones previas con Washington

Petro ha sido uno de los principales críticos del despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe en los últimos meses, supuestamente para combatir el narcotráfico.

Como parte de esa estrategia, Trump aseguró recientemente que no descartaba atacar laboratorios de droga en Colombia, lo que el presidente colombiano calificó como una amenaza de invasión.