Un grupo de ciudadanos venezolanos llegó a la Embajada de Venezuela en Lima durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos anunció este sábado que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Venezuela y sacados del país, luego de los bombardeos registrados en Caracas.

En un pronunciamiento en su red social Truth, Trump adelantó que ofrecerá más detalles sobre los pormenores de este ataque en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, su club privado en Florida, a las 11 de la mañana (hora estadounidense).

Comunidad venezolana reacciona con alegría

Tras conocerse esta noticia, varios ciudadanos venezolanos en nuestro país llegaron hasta la sede de la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la captura del dictador.

Un residente venezolano y psicopedagogo de profesión que lleva más de 7 años fuera de su país, fue entrevistado por RPP y afirmó que recibe con alegría la noticia de la captura de Maduro, aunque expresó su preocupación por los bombardeos registrados en Caracas.

“Ahorita es una sensación de alegría, también de tristeza, no lo puedo negar, porque si bien es cierto estos bombardeos van a traer daños colaterales, mi familia está allá. Esto es una noticia que esperaba, me iba a dormir y le pedía a Dios todas las noches que acabara este narcogobierno, este régimen que tenía Venezuela secuestrada por muchos años”, manifestó.

Piden que Venezuela sea libre

El ciudadano extranjero también indicó que tuvo que salir del país por las duras condiciones económicas que se vivían en Venezuela. Además, mencionó que tiene una hija que este día cumple 14 años, por lo que recibe la noticia como un regalo.

“Hoy está cumpliendo 14 años mi hija, estoy que la llamo pero me imagino que estará durmiendo o tal vez no haya luz, no hay internet. Y quiero felicitarla y quiero decirle que el mayor regalo que le ha podido dar la vida es nuestra Venezuela libre hoy”, resaltó.