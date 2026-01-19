La colisión entre dos trenes de alta velocidad registrada el domingo por la noche en el sur de España dejó al menos 39 personas fallecidas, una cifra que “no es definitiva”, según advirtieron este lunes las autoridades.

El siniestro ocurrió en la región de Andalucía, cerca del municipio de Adamuz. El balance inicial de 21 muertos fue actualizado a primera hora del lunes, de acuerdo con información del Ministerio del Interior.

Además, se reportan aproximadamente 123 heridos, de los cuales cinco se encuentran muy graves y 24 graves. Todos los heridos ya fueron evacuados de la zona del accidente.

Autoridades califican el hecho como “tremendamente extraño”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que la cifra de víctimas podría variar conforme avancen las labores de rescate e investigación, y calificó el accidente como “tremendamente extraño”.

Puente explicó que el tren implicado era “prácticamente nuevo”, con menos de cuatro años de antigüedad, y que la vía había sido completamente renovada. Según indicó, se invirtieron cerca de 700 millones de euros en la infraestructura ferroviaria y los trabajos de sustitución de cambios y desvíos concluyeron en mayo.

¿Cómo ocurrió la colisión?

El accidente se produjo a las 19:45 horas locales (18:45 GMT), a unos 200 kilómetros al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló y fue impactado por un tren de la empresa pública Renfe, que viajaba de Madrid a Huelva.

Los primeros elementos de la investigación indican que los últimos vagones del tren de Iryo descarrilaron y quedaron invadiendo la vía contraria. Posteriormente, el tren que circulaba en sentido opuesto colisionó con uno o varios de esos coches.

“El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del tren Madrid–Huelva salieron despedidos”, explicó el ministro Puente.

Difícil acceso y despliegue de emergencia

Debido a la complejidad del terreno, el acceso al lugar del accidente fue limitado. “Solo se puede ingresar por un camino de servicio de tierra, por donde todos los equipos de emergencia estaban trabajando”, explicó Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja Española.

Ante la magnitud de la tragedia, se desplegó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar las labores de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona.

“Con las primeras luces del día tendremos una mejor visión de lo que ha pasado exactamente y de la magnitud del accidente”, indicó Vila.

Testimonios desde el interior del tren

Imágenes difundidas por agencias y por la empresa Iryo muestran vagones completamente fuera de las vías e incluso uno de los trenes volcado. Pasajeros relataron escenas de pánico tras el impacto.

“Parece una película de terror”, contó Lucas Meriako, pasajero del tren de Iryo, al canal La Sexta. “Se sintió un golpe muy fuerte y la sensación de que todo el tren se iba a caer. Había muchos heridos por los vidrios”, relató.

Compromiso del Gobierno

Desde el lugar de la tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que se llegará a “la verdad” de lo ocurrido y prometió informar con “absoluta transparencia y claridad” sobre las causas del siniestro, además de garantizar apoyo total a las víctimas y sus familias.

Datos clave del accidente