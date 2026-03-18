El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, confirmó este miércoles la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, en medio del conflicto con Israel y Estados Unidos.

El mandatario calificó el hecho como un “cobarde asesinato” y señaló que se trata de uno de los golpes más recientes contra la cúpula del gobierno iraní.

Tercer alto mando abatido en pocas horas

Según lo informado, Jatib es uno de los varios altos funcionarios iraníes fallecidos en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero.

Horas antes, autoridades israelíes habían anunciado que el ministro fue “eliminado” en un ataque, aunque Teherán no confirmó oficialmente la autoría.

Serie de muertes en la cúpula iraní

La muerte de Jatib se suma a otros altos mandos abatidos en los últimos días:

Alí Jamenei , fallecido en un ataque el 28 de febrero

, fallecido en un ataque el 28 de febrero Aziz Nasirzadeh

Ali Larijani

Gholamerza Soleimani

“El cobarde asesinato de mis colegas (…) nos sumió en el duelo”, declaró Pezeshkian.

Escalada del conflicto en Oriente Medio

La guerra se intensificó tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán, lo que desencadenó una serie de ataques a infraestructura estratégica y objetivos de alto nivel.

La sucesión de bajas en la dirigencia iraní refleja el nivel de escalada del conflicto, que se extiende por la región.