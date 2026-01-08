El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la “liberación” de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que “este proceso de excarcelación” está “ocurriendo desde este mismo momento” y agradeció al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También al Reino de Catar y “especialmente” a las instituciones del Estado, que -añadió- “atendieron al llamado” de la presidenta encargada de Venezuela, quien ocupa el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, afirmó Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, aseguró que no se habló con “ningún sector extremista”, como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que “ellos son la negación de la política”.

“Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución”, precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un “gesto unilateral” del Gobierno.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.