La primera ministra danesa Mette Frederiksen confrontó públicamente al presidente estadounidense Donald Trump tras sus declaraciones sobre anexar Groenlandia. A través de Instagram, la mandataria europea rechazó categóricamente las pretensiones de Washington sobre el territorio ártico.​

Frederiksen recordó que Dinamarca y Estados Unidos mantienen un pacto de defensa que otorga amplio acceso militar a Groenlandia.

“No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que se apodere de Groenlandia. Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y EE.UU. que le otorga amplio acceso”, expresó la primera ministra.​

La mandataria destacó que su gobierno ha realizado inversiones significativas en seguridad ártica, reforzando la presencia danesa en la región. Su pronunciamiento surgió tras la divulgación de un mapa que mostraba Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense.​

Por ello, Frederiksen instó a Washington cesar las amenazas contra un aliado de larga data.

“Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han declarado claramente que no están en venta”, sentenció.​

Tensión desde diciembre

La fricción diplomática escaló en diciembre cuando Trump nombró a Jeff Landry, gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial a Groenlandia sin consultar a Copenhague. El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, calificó el nombramiento como “profundamente preocupante”.​

Desde la capital danesa exigieron que se respete la autodeterminación del territorio ártico y su población.