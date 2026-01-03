El primer ministro británico Keir Starmer afirmó este sábado que todos los países deben “respetar el derecho internacional”, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro en un “ataque a gran escala” contra Venezuela.

“Quiero establecer primero los hechos, quiero hablar con el presidente Trump, quiero hablar con los aliados”, declaró el dirigente británico en unas breves declaraciones emitidas por la televisión local horas después del ataque estadounidense.

Reino Unido niega participación en operativo

El líder del gobierno británico enfatizó que su país no tuvo participación alguna en la operación militar llevada a cabo por Washington en territorio venezolano.

“Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado en ello. Y, como saben, siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional”, añadió Starmer.