La policía regional de Thames Valley Police arrestó este jueves al Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por “sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en relación con el caso Jeffrey Epstein.

La detención coincidió con el 66º cumpleaños del exmiembro activo de la familia real británica.

En un comunicado, la policía indicó que arrestó a “un hombre de unos sesenta años de Norfolk” y confirmó que el sospechoso permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias. Como es habitual en el Reino Unido, las autoridades no identificaron formalmente al detenido por su nombre.

Registros y contexto de la investigación

La policía informó que se están realizando registros en dos direcciones en Inglaterra, presuntamente vinculadas a la investigación.

Imágenes difundidas por medios británicos mostraron vehículos sin identificación llegando a la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, donde Andrés se habría trasladado recientemente.

La investigación estaría relacionada con su etapa como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional (2001–2011). Según documentos divulgados el pasado 11 de febrero, el entonces enviado comercial habría remitido información confidencial a Jeffrey Epstein sobre oportunidades de inversión en Afganistán, además de reportes de viajes oficiales a China, Singapur y Vietnam.

El Crown Prosecution Service señaló que está “en contacto” con la policía respecto a estas sospechas. La mala conducta en el ejercicio de un cargo público puede conllevar una pena máxima de cadena perpetua en el Reino Unido.

Antecedentes y pérdida de títulos

En 2023, el rey Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y funciones oficiales, y le pidió abandonar su residencia en Windsor. Desde entonces, el príncipe Andrés quedó apartado de la vida pública, aunque permanece en la línea de sucesión al trono.

Las nuevas acusaciones se suman a los señalamientos previos vinculados al entorno de Epstein, fallecido en prisión en 2019.

Denuncias previas y nuevos documentos

El nombre del expríncipe ya había sido mencionado en denuncias de agresión sexual presentadas por Virginia Giuffre, quien falleció en 2025.

Asimismo, abogados en Estados Unidos han señalado que otras mujeres relataron presuntos encuentros facilitados por Epstein en distintos países.

En paralelo, las autoridades británicas también investigan posibles vínculos de otros funcionarios con el caso, tras la publicación de nuevos documentos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.