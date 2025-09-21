El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo que su país reconoce de manera oficial al Estado de Palestina, marcando un cambio trascendental en décadas de política exterior británica respecto al conflicto en Medio Oriente.

“Hoy, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y una solución de dos Estados”, expresó Starmer en un mensaje publicado en la red social X.

Con este anuncio, el Reino Unido se suma a los países europeos que en los últimos años han dado un reconocimiento formal a Palestina como Estado, en medio de la persistente violencia y estancamiento de las negociaciones de paz. La decisión busca fortalecer los esfuerzos diplomáticos internacionales para reactivar el diálogo y garantizar la convivencia pacífica en la región.

Hasta el momento, Israel no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida británica, mientras que las autoridades palestinas han señalado que esperan que este paso contribuya a abrir un nuevo capítulo en la búsqueda de una solución duradera al conflicto.