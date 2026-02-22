Medios mexicanos reportaron que el Ejército abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en el estado de Jalisco. Hasta el momento, el gobierno federal no ha confirmado oficialmente la información.

Los diarios El Universal y Reforma, así como la cadena Televisa, difundieron la noticia. Se espera un pronunciamiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en las próximas horas.

Uno de los capos más buscados

Oseguera Cervantes era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos de México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El CJNG, fundado en 2009, ha sido señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. Washington lo ha acusado de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, y lo ha catalogado como organización terrorista.

Bloqueos e incendios tras operativo

Horas antes de conocerse el reporte sobre la muerte del capo, sujetos armados bloquearon carreteras en Jalisco con vehículos incendiados, en aparente respuesta a un operativo de fuerzas federales.

Los bloqueos se extendieron también al vecino estado de Michoacán, donde el CJNG mantiene presencia.

Las autoridades locales recomendaron a la población permanecer en sus hogares ante la situación de riesgo.

A bus set on fire by organised crime groups in response to an operation in Jalisco to arrest a high-priority security target, burns at one of the main avenues in Zapopan, state of Jalisco, Mexico, on February 22, 2026. Armed civilians blocked several roads in the state of Jalisco, in western Mexico, following an operation by federal forces in the town of Tapalpa, local authorities reported. Jalisco, which will host four matches of the upcoming 2026 World Cup, is home to the powerful Jalisco New Generation Cartel (CJNG), and has been rocked by several episodes of violence in recent years. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Antecedentes violentos

“El Mencho” fue señalado como autor intelectual del atentado contra el actual secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ocurrido el 20 de junio de 2020 en Ciudad de México. En ese ataque, el funcionario resultó herido y tres personas murieron, incluidos dos escoltas.

La eventual confirmación de su muerte representaría uno de los golpes más significativos al narcotráfico mexicano en los últimos años, tras las detenciones de líderes del Cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada.