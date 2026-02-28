Al menos un misil de la última andanada lanzada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes recogido del servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

“Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones”, señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y en llamas.

Los paramédicos están atendiendo a un hombre de unos 40 años que ha resultado herido de gravedad por metralla, así como a un hombre de unos 30 años que presenta heridas moderadas por el mismo motivo.

Los medios israelíes reportan además alrededor de una decena de heridos leves.

Se han registrado cuatro impactos en el centro de Tel Aviv, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, que apunta que se desconoce si todos ellos se corresponden con la caída de proyectiles o con la de metralla tras sus intercepciones.

Sin embargo, el diario compartió una fotografía del momento del impacto de un misil en la ciudad.

El Ejército de Israel se movilizó hasta los “lugares de impacto”, según un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas poco después de conocerse el impacto.

“Soldados del Comando del Frente Interno, ambos en activo o las reservas, se han desplegado y operan en varios lugares de impacto simultáneamente, levando a cabo amplios esfuerzos de búsqueda y rescate”, dijeron las fuerzas armadas, que llamaron a no difundir imágenes de los lugares atacados.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.