Periodistas de AFP y habitantes escucharon este domingo más explosiones en Dubái, Abu Dabi, Doha y Manama, en el segundo día de ataques iraníes en el Golfo en respuesta a bombardeos de Israel y Estados Unidos.

En Emiratos Árabes Unidos, los reporteros escucharon varias explosiones en Dubái, y habitantes de Abu Dabi informaron de fuertes estruendos.

Sonaron sirenas en Manama, capital de Baréin, donde los corresponsales también escucharon una explosión. En Doha, la capital de Catar, un periodista escuchó una detonación de escasa potencia.

Anuncian ataque “a gran escala” contra el “enemigo”

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo que lanzaron una nueva oleada de ataques contra el “enemigo”, después de que el guía supremo iraní muriese la víspera en bombardeos de Estados Unidos e Israel.

“Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleadas de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo”, dijeron los Guardianes de la Revolución de la república islámica en un comunicado difundido por medios locales, sin especificar los objetivos atacados.