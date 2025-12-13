Este sábado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que quienes “robaron” al país tendrán que pagar sus penas, en declaraciones realizadas un día después de que la justicia ordenara prisión preventiva contra el expresidente Luis Arce por un caso de presunta corrupción vinculado al manejo de fondos indígenas durante su gestión como ministro de Economía.

“Aquellos que nos robaron, aquellos que nos quisieron dejar sin destino ya están viendo dónde los estamos poniendo, tendrán que cumplir sus penas, sus agravios”, declaró el mandatario boliviano.

Durante un acto de egreso de subtenientes y alféreces de las Fuerzas Armadas realizado en La Paz, el mandatario señaló que... Aunque no mencionó explícitamente al expresidente detenido, el contexto de sus palabras apuntó directamente a los responsables de actos de corrupción en administraciones anteriores.

“Eso es lo que nos han dejado, eso es lo que tenemos que revertir y lo estamos haciendo, poniendo en su lugar a aquellos que nos robaron nuestro destino”, sostuvo.

Rodrigo Paz afirma que B enfrenta inseguridad y corrupción interna

El mandatario afirmó que actualmente Bolivia “no pelea una guerra externa, pero enfrenta inseguridad, crimen trasnacional, fronteras vulnerables, contrabando, corrupción, desconfianza social”. Según Paz, estos problemas fueron heredados de gobiernos anteriores y su administración trabaja para revertir la situación.

Además, aseguró que, aunque la situación “está difícil”, su Gobierno la enfrentará y prometió que el país saldrá adelante mientras “los culpables pagarán sus penas”.

Prisión preventiva de cinco meses contra Luis Arce

Un juez cautelar dispuso el viernes 12 de diciembre, la prisión preventiva del expresidente Luis Arce por cinco meses en la cárcel de San Pedro, situada cerca del centro histórico de La Paz. La medida incluye la posibilidad de salidas judiciales por motivos de salud, según lo determinado por la autoridad judicial.

El exmandatario fue trasladado el mismo viernes a San Pedro, luego de pasar dos días arrestado en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). La detención y posterior envío a prisión generaron reacciones tanto de apoyo como de rechazo en distintos sectores políticos y sociales del país.

Imputación por presunta corrupción en el Fondioc

El Ministerio Público imputó a Arce por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, señalando que, cuando se desempeñó como ministro de Economía, autorizó desembolsos de recursos del estatal Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Según la Fiscalía, hubo “más de 3.500 proyectos” financiados por el Ministerio de Economía, de los cuales “ni la mitad han sido concluidos”.