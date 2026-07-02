El Vaticano confirmó este jueves la excomunión para los cuatro nuevos obispos de la, congregación ultraconservadora Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocidos como ‘lefebvrianos’.

La decisión incluye la excomunión de los dos consagrantes el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay “al haber cometido un acto de carácter cismático mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio”.

En una nota del dicasterio para la Doctrina de la Fe se explica que el obispo que celebró las ordenaciones Alfonso de Galarreta y los nuevos obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier “han incurrido ipso facto en la excomunión latae sententiae (inmediata) reservada a la Sede Apostólica”.

Además, también será excomulgado, el obispo Bernard Fellay, al haber participado directamente en la celebración litúrgica como conconsagrante, y al haberse adherido así públicamente al acto cismático.

El prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, advierte al resto de clérigos y fieles laicos que si se suman al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también incurrirán “ipso facto en la pena de excomunión de pleno derecho”.

Las consagraciones de los cuatro nuevos obispos se celebraron este miércoles en la localidad de Écône (Suiza), en pleno valle del Ródano, ante la presencia de cerca de 15.000 personas entre fieles y curiosos, y en una ceremonia que fue retransmitida por redes sociales en varios idiomas.

Con este acto, la Fraternidad hizo caso omiso a las peticiones del papa León XIV, quien la víspera había exhortado por carta a la congregación, “con espíritu paterno” y “de todo corazón”, a dar marcha atrás bajo la advertencia de incurrir en una excomunión inmediata.

Esta sociedad fue fundada oficialmente en 1970 en Friburgo (Suiza) por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y nació como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XVI en 2009 levantó la excomunión aunque habían continuado un pulso con la Iglesia.

El prefecto para la Doctrina de la Fe explicó en una nota que “los múltiples intentos de reintegrar a los miembros del movimiento iniciado por el arzobispo Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia Católica han resultado infructuosos. Esta situación se ha visto agravada por las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato papal, contra la voluntad del papa y en abierta violación del derecho canónico”.

“Por consiguiente, este Dicasterio, en el fiel ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas, considera necesario señalar que este acto constituyó el crimen de cisma, con consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos involucrados”, explicó.

Por tanto, se señala que, de ahora en adelante, “los ministros consagrados pertenecientes a la Sociedad Sacerdotal de San Pío X están en cisma y, por lo tanto, deben ser considerados cismáticos.

También se afirma que “los sacramentos y que el sacramento de la penitencia administrado por ellos y el matrimonio asistido por ellos son inválidos”.

“La Iglesia, como madre protectora, acogerá con sincero afecto y viva solicitud a todos aquellos que deseen regresar a la plena comunión”, se añade.

Y se exhorta “a todos los fieles a permanecer firmes en comunión con el Romano Pontífice, con los Obispos en comunión con él y con toda la Iglesia” y “a abstenerse de participar en las celebraciones y actividades promovidas por la mencionada Fraternidad Sacerdotal de San Pío X”.

Los lefebvrianos cuentan a nivel global con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total, la congregación supera los 1.500 miembros consagrados y unos 500.000 fieles y tiene presencia en más de 60 países.