Este jueves, Rusia emitió una advertencia directa al gobierno de los Estados Unidos para evitar un “error fatal” en el manejo de la crisis con Venezuela. La declaración oficial se produjo tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la implementación de un bloqueo naval a los buques petroleros vinculados al país sudamericano.

La medida estadounidense ha generado una nueva escalada de tensión en el hemisferio occidental. Desde Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, exhortó al gobierno de Trump a actuar con moderación y evitar decisiones que puedan desestabilizar la región.

Kremlin mantiene contacto con Caracas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que se mantiene en contacto permanente con el gobierno venezolano ante el desarrollo de los acontecimientos. El portavoz Dmitry Peskov advirtió sobre el riesgo de consecuencias impredecibles si continúa la escalada de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos en la región.

“Nosotros, desde luego, llamamos a todos los países de la región a mostrar moderación para evitar un desarrollo impredecible en esta situación“, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov declaró que Venezuela es considerada por Rusia como un “aliado y socio” estratégico. En ese sentido, instó a todos los países del continente americano a actuar con moderación y evitar decisiones que puedan generar un desarrollo inesperado de la situación actual.

Bloqueo naval en el Caribe

La advertencia de Moscú se dio poco después del anuncio realizado por Donald Trump, quien ordenó un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. La medida ha encendido las alertas en el escenario internacional, especialmente por el despliegue de unidades militares estadounidenses en el mar Caribe.

El propio Trump señaló en sus declaraciones que Venezuela está “completamente rodeada” por buques militares estadounidenses. Sin embargo, el mandatario no especificó los detalles operativos sobre cómo se aplicaría de manera efectiva el bloqueo naval en la región ni el número exacto de embarcaciones desplegadas.