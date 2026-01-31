El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó este sábado las nuevas medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos contra Cuba, calificándolas de “ilegítimas” y parte de una estrategia para asfixiar económicamente a la nación caribeña.

En un comunicado oficial, la portavoz María Zajárova señaló que Washington aplica una “presión máxima” sobre La Habana con el objetivo de colapsar su economía, al tiempo que afirmó que las sanciones carecen de legitimidad legal y afectan injustamente a los ciudadanos cubanos.

“Estas medidas representan una reincidencia en la hostilidad sistemática contra la Isla de la Libertad”, enfatizó Zajárova,

Críticas al gobierno de Trump y la “emergencia nacional”

El vicepresidente del Senado ruso, Konstantín Kosachiov, también se pronunció sobre la declaración de emergencia nacional ordenada por el presidente Donald Trump, tildándola de “absurda” y rechazando la narrativa de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos.

“Cuba no amenaza a nadie, mientras que la política estadounidense sí representa un peligro permanente para la isla”, afirmó Kosachiov.

Contexto de la crisis energética cubana

La reacción rusa se produce tras el anuncio de Trump de imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, medida que agrava la crisis energética en la isla provocada por el cese de envíos de crudo venezolano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense afirmó que “Cuba no podrá sobrevivir” sin estas restricciones, lo que ha generado tensiones diplomáticas y alertas sobre una posible “grave crisis” en las próximas semanas si La Habana no asegura nuevas fuentes de combustible.

Escalada de tensiones internacionales

La condena de Moscú refuerza su tradicional alianza con Cuba y marca un nuevo capítulo en la confrontación con Washington, que bajo la administración Trump ha intensificado su política de aislamiento contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel mediante medidas económicas unilaterales.

Expertos advierten que estas sanciones petroleras podrían precipitar apagones masivos y desabastecimiento en Cuba, mientras Rusia reafirma su compromiso de apoyar el desarrollo económico de la isla frente a lo que califica como “agresión económica”.