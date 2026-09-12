Dos mujeres murieron este sábado luego de que un edificio en construcción se desplomara sobre una vivienda en São Paulo, Brasil. En la casa residían alrededor de diez personas de origen boliviano y los equipos de emergencia continúan buscando posibles sobrevivientes.

Los rescatistas encontraron con vida a un hombre y un niño entre los restos del inmueble. Las labores continúan de forma manual con cubos para retirar los escombros y determinar si hay más personas atrapadas.

El accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio de Penha, ubicado en la zona este de la ciudad. El edificio tenía varios pisos y se encontraba en construcción, aunque las obras habían sido embargadas por las autoridades.

Um prédio em construção desabou sobre uma casa na madrugada deste sábado (12), na Zona Leste de São Paulo. Até o momento, os bombeiros confirmaram a morte de duas mulheres, uma delas grávida. Duas pessoas foram resgatadas com vida, incluindo uma criança de 5 anos, e equipes ainda… pic.twitter.com/CWBhv9wBQt — GloboNews (@GloboNews) September 12, 2026





¿Qué provocó el derrumbe?

Ninguna persona residía en la estructura afectada, pero dos trabajadores solían dormir allí. El derrumbe ocurrió mientras se registraban fuertes lluvias en la ciudad, aunque Defensa Civil indicó que todavía no se puede establecer una relación directa.

El organismo señaló que las precipitaciones coincidieron con el momento del accidente, pero aún no es posible determinar si fueron la única causa del desplome. Las autoridades mantienen las labores de rescate y la evaluación de las circunstancias del hecho.