El número de víctimas mortales por el grave accidente de trenes ocurrido el domingo en el sur de España se elevó a 40 fallecidos, según confirmaron este lunes fuentes de la investigación a la agencia EFE.

Hasta la mañana, el balance oficial era de 39 muertos. La actualización se produjo tras los trabajos de identificación y recuperación de cuerpos en la zona del siniestro.

Continúan las labores de búsqueda

Desde primeras horas de este lunes, los equipos de emergencia concentran las labores de búsqueda de desaparecidos en los vagones siniestrados del tren de la compañía pública Renfe, que cubría la ruta hacia Huelva y colisionó con los últimos coches descarrilados de un convoy del operador italiano Iryo, que viajaba desde Málaga con destino a Madrid.

La colisión se produjo cuando los vagones descarrilados del tren de Iryo quedaron invadiendo la vía por la que circulaba el convoy de Renfe.

Más de 150 heridos y decenas hospitalizados

El accidente ha dejado también más de 150 personas heridas. De ese total, 41 permanecen hospitalizadas, y 12 de ellas se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI) en distintos hospitales de la región de Andalucía, según el último reporte oficial.

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta ante la evolución de los heridos de mayor gravedad.

Amplio despliegue de seguridad

Más de 220 efectivos de la Guardia Civil permanecen desplegados en la zona del accidente. Los agentes trabajan tanto en las vías como en áreas aledañas de la línea ferroviaria para localizar evidencias clave que permitan identificar a las víctimas y esclarecer las causas del siniestro.

La investigación continúa abierta mientras se analizan las circunstancias del descarrilamiento inicial y la posterior colisión entre ambos trenes.