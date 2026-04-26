El Servicio Secreto de los Estados Unidos confirmó este sábado un incidente con disparos ocurrido durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el hotel Washington Hilton. La entidad indicó que el hecho se encuentra en materia de investigación y que una persona fue detenida tras lo sucedido.

La información fue difundida a través de un comunicado publicado por el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, quien detalló las acciones adoptadas tras el incidente. En dicho pronunciamiento explicó que la agencia está trabajando de manera coordinada con la Policía Metropolitana de Washington para esclarecer lo ocurrido.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un incidente con disparos cerca del área principal de control con magnetómetro en la cena de corresponsales de la Casa Blanca”, precisaron.

We will provide updates as they become available and confirm information. Our teams are on the ground assessing the situation and investigating. All of our protectees are safe. pic.twitter.com/BYl6sR5WVU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 26, 2026

Situación del presidente

En videos difundidos en redes sociales, se observa al presidente Donald Trump en compañía de diferentes autoridades disfrutando la velada en la mesa principal cuando se produjo el incidente. En ese momento, fue retirado del lugar junto a la primera dama, Melania Trump como parte de los protocolos de seguridad.

Tras esta situación, Guglielmi indicó que tanto el mandatario como los otros invitados se encuentran bajo protección federal. El comunicado también aclara que no se reportaron mayores daños durante este presunto atentado.

“El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección”, se lee en el pronunciamiento.

🇺🇸 | URGENTE: CNN informa que un sospechoso ha sido baleado y asesinado por agentes del Servicio Secreto de EE.UU. en el vestíbulo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, tras la evacuación del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump. pic.twitter.com/BxMuLtoExh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Detención de un sospechoso

Las autoridades también informaron que una persona fue intervenida en el marco de las diligencias iniciales. Este hecho forma parte de las acciones inmediatas adoptadas tras registrarse los disparos.

Finalmente, se indicó que el estado de las personas involucradas aún no ha sido determinado. Las autoridades continúan evaluando la situación mientras avanzan las investigaciones.

“La condición de las personas involucradas aún no se conoce, y las autoridades continúan evaluando activamente la situación”, finalizaron.