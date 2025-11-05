Al menos siete personas murieron en el accidente de un avión de carga de la empresa UPS ocurrido el martes en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, en el estado de Kentucky (EE.UU.), según confirmaron las autoridades locales.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó en su cuenta de X (antes Twitter) que se espera que la cifra de fallecidos aumente, dado que varios de los heridos se encuentran en estado crítico.

“Algunos de los once heridos registrados están graves. Los equipos de rescate y emergencias trabajan intensamente en la zona del siniestro”, señaló el gobernador en una comparecencia previa.

El avión cayó minutos después del despegue

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el vuelo UPS 2976, con destino a Honolulu (Hawái), se estrelló apenas 55 metros después de despegar del aeropuerto de Louisville.

El impacto provocó un incendio de grandes proporciones cerca de las pistas, lo que llevó a las autoridades locales a cerrar un perímetro de cinco millas (8 kilómetros) alrededor del lugar y a suspender temporalmente las operaciones aéreas.

Decenas de vuelos fueron retrasados o desviados mientras los equipos de bomberos y emergencia intentaban controlar el fuego y recuperar los restos del avión.

UPS confirma cooperación con las autoridades

La compañía United Parcel Service (UPS) no ha informado aún sobre las causas del accidente, pero indicó que colabora plenamente con la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) en la investigación del siniestro.

Louisville alberga el principal centro de operaciones aéreas de UPS, desde donde la empresa gestiona una flota de 291 aeronaves.

Las razones del desastre siguen bajo investigación, y las autoridades federales trabajan en la recuperación de la caja negra del avión para determinar las causas exactas del accidente.

Datos clave