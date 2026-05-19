Starbucks Corea destituyó a su director, Son Jung-hyun, luego de la polémica generada por una campaña publicitaria que evocó la represión militar ocurrida durante el levantamiento prodemocrático de Gwangju en 1980.

La controversia surgió tras una promoción difundida el lunes por la cadena de cafeterías, que utilizaba el término “Tank Day” (“día del tanque”) para promocionar uno de sus vasos reutilizables.

El nombre generó indignación debido a que coincidía con el 18 de mayo, fecha que conmemora el levantamiento de Gwangju, considerado uno de los episodios más importantes en la lucha democrática de Corea del Sur.

El término evocó la represión militar de 1980

Durante las protestas de 1980, estudiantes y ciudadanos se movilizaron contra el régimen militar surcoreano.

El movimiento fue reprimido violentamente por las fuerzas armadas durante diez días. Los tanques y vehículos militares utilizados en la operación se convirtieron en símbolos de la represión.

Las cifras oficiales indican que 165 civiles murieron, 65 personas desaparecieron y otras 376 fallecieron posteriormente debido a sus heridas. Sin embargo, organizaciones y sobrevivientes sostienen que el número real de víctimas podría ser mayor.

Gobierno y opinión pública cuestionaron la campaña

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, cuestionó públicamente la campaña al considerar que “se burlaba” de las víctimas del levantamiento.

El mandatario participó el lunes en una ceremonia conmemorativa por el 46º aniversario de los hechos.

Tras la ola de críticas, Starbucks Corea emitió un comunicado de disculpa por los textos “inapropiados” utilizados en la promoción.

“Nos inclinamos sinceramente en señal de disculpa ante las almas del 18 de mayo”, expresó la empresa.

Empresa confirma salida del director

Un representante de Starbucks Corea confirmó a la agencia AFP que Son Jung-hyun fue removido de su cargo debido a la controversia.

La compañía no ofreció mayores detalles sobre las medidas internas adoptadas tras el incidente.