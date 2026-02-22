La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó la eliminación del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera durante un operativo ejecutado en Tapalpa, con respaldo de autoridades estadounidenses. Además del cabecilla, cuatro integrantes más del CJNG perdieron la vida en el enfrentamiento, mientras que otros tres resultaron heridos de gravedad y tres militares también debieron ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

La noticia generó una reacción inmediata desde Washington. Sara A. Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas desde enero de 2026, se pronunció a través de su cuenta oficial de ‘X’ con un mensaje contundente.

“Los cárteles están contraatacando en México después de la supuesta eliminación exitosa de ‘El Mencho’, líder del CJNG, por parte del gobierno mexicano. Se reportan tiroteos en numerosas ciudades. Los días de los cárteles están contados”, escribió.

🇲🇽🚨 Tras la muerte de El Mencho, grupos criminales han incendiado múltiples sucursales del Banco del Bienestar.



pic.twitter.com/6z8KP7ua9a — Informa Cosmos (@InformaCosmos) February 22, 2026

EE.UU. y Canadá emiten alerta para sus ciudadanos en México

Ante la escalada de violencia registrada tras el abatimiento, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta instando a sus ciudadanos a no salir a la calle en Jalisco y otros cinco estados del país. Los estados señalados incluyen Jalisco con Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Alerta de seguridad – Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)



Febrero 22, 2026



Ubicaciones: Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y… pic.twitter.com/VPpNcJWSiQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

Por su parte, el gobierno canadiense también instó a sus connacionales en Jalisco a permanecer en sus residencias y mantener un perfil discreto ante la situación de riesgo.

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el Gobierno canadiense.

Canadians in #Mexico: Violence and roadblocks are occurring in #Jalisco State. A shelter-in-place order is in effect in Puerto Vallarta. If you’re in Jalisco State, keep a low profile and follow advice of local authorities. More info:https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/EsGgrk57Eh — Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 22, 2026

La gravedad del escenario llevó a Air Canada, la principal aerolínea del país norteamericano, a suspender sus vuelos con destino a Puerto Vallarta. Otras compañías aéreas canadienses tomaron la misma decisión ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus operaciones en la región.