La televisión estatal de Irán confirmó la muerte de Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

Así, un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán.

Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

Como se sabe, la noticia la dio inicialmente el presidente de EE.UU., Donald Trump; y ahora la televisión estatal de Irán