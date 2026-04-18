La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado el cierre del estrecho de Ormuz para todo tipo de embarcaciones civiles. La medida se produce en medio de una disputa con Estados Unidos vinculada al bloqueo de puertos iraníes.

El anuncio fue difundido a través de la televisión estatal IRIB, donde se explicó que la restricción se mantendrá vigente hasta que se levanten las medidas adoptadas por Washington. Esta decisión se enmarca en un escenario de creciente tensión en la región del Golfo.

Traducción del comunicado oficial de Irán. Fuente: Asr-e-Iran.

Condiciones impuestas y advertencias

La Guardia Revolucionaria detalló que el cierre responde a lo que considera un incumplimiento de acuerdos previos por parte de Estados Unidos. En ese sentido, se indicó que la reapertura dependerá de que se suspenda el bloqueo naval aplicado a embarcaciones y puertos iraníes.

En su comunicación oficial, las autoridades también advirtieron sobre las consecuencias de no acatar la medida.

“Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante”, indicaron.

Por otra parte, establecieron restricciones estrictas para la navegación en la zona. En esa línea, prohibieron la circulación de buques con anclas o será considerado como aliado enemigo.

“Ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz” porque sería considerado “cooperación con el enemigo” y ese buque que incumpla la orden “será un objetivo”, precisaron.

Postura del Parlamento iraní

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, se pronunció sobre la situación y respaldó las acciones adoptadas por las fuerzas del país. En ese contexto, indicó que el control de esta vía estratégica se mantiene bajo autoridad iraní tras recientes episodios en la zona.

Sus declaraciones hacen referencia a un incidente relacionado con operaciones estadounidenses en el área.

“La situación escaló hasta cerca de la confrontación, pero el enemigo se retiró. Si hay tráfico ahora mismo en el estrecho es porque el control del estrecho está en nuestras manos”, afirmó.

De acuerdo con lo señalado por autoridades iraníes, el conflicto se intensificó luego de un intento de fuerzas estadounidenses por retirar minas en la zona. Este hecho fue interpretado como una acción contraria al acuerdo de alto el fuego vigente.

En esa misma línea, desde el Parlamento iraní se cuestionaron las decisiones adoptadas por Washington en el ámbito marítimo.

“Es imposible que otros pasen por el estrecho si nosotros no podemos. Si Estados Unidos no levanta el bloqueo, el tránsito a través del estrecho de Ormuz estará restringido, indudablemente”, expresaron las autoridades.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el transporte de recursos energéticos a nivel global. La interrupción de su tránsito genera preocupación en el comercio internacional y en la estabilidad de los mercados.

La evolución de este conflicto será determinante para el equilibrio en la región del Golfo. Las decisiones que adopten ambas partes podrían influir en el desarrollo de la situación en los próximos días.