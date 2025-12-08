Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico activó de inmediato una alerta de tsunami, que prevé olas de hasta tres metros en algunas zonas costeras.

El temblor se registró en horas de la mañana (hora local) y provocó la activación de los sistemas de emergencia. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

Alerta preventiva y monitoreo continuo

La JMA señaló que las autoridades mantienen vigilancia constante ante posibles variaciones en el nivel del mar y pidieron a la población de las zonas costeras trasladarse a terrenos elevados como medida preventiva.

El Gobierno japonés activó sus protocolos de respuesta ante desastres mientras continúa la evaluación de infraestructuras críticas, sistemas de transporte y redes de comunicación.

Japón, uno de los países más sísmicos del mundo

Japón se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Los sismos de gran magnitud son frecuentes, por lo que el país cuenta con uno de los sistemas de alerta y prevención más avanzados del mundo.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la JMA y evitar regresar a zonas costeras hasta que la alerta sea levantada.

Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el terremoto?

En el norte de Japón, según la JMA.

¿Cuál fue la magnitud del sismo?

El movimiento alcanzó magnitud 7,6.

¿Hay alerta de tsunami?

Sí, se emitió una alerta por olas de hasta 3 metros.

¿Se reportan daños o víctimas?

Hasta el momento no hay reportes de daños ni heridos.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Alejarse de zonas costeras y seguir las indicaciones oficiales.