Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron el país y confirmaron que el número de fallecidos ascendió a 920, mientras que los heridos suman 3.360. Los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas afectadas debido a que las labores de búsqueda siguen en marcha y el número de afectados podría aumentar.

La nueva cifra fue comunicada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que los trabajos de rescate continúan en diferentes regiones. Las autoridades explicaron que el balance se actualiza conforme avanzan las intervenciones en las estructuras colapsadas y se logra identificar a nuevas víctimas.

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Número de fallecidos en Venezuela aumentó a 920 tras terremotos



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Continúan las labores de rescate

Los organismos de emergencia mantienen operativos para ubicar a personas que permanecen atrapadas bajo los escombros. De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de 170 personas aún no han podido ser rescatadas de edificios que colapsaron tras los sismos.

Las brigadas trabajan con apoyo de personal médico, rescatistas y maquinaria pesada en las zonas con mayores daños. Las primeras 72 horas posteriores al desastre son consideradas determinantes para localizar sobrevivientes.

La Guaira concentra los mayores daños

El estado de La Guaira continúa siendo el punto más afectado por la emergencia debido al colapso de numerosas edificaciones y la magnitud de los daños registrados. Ante esta situación, las autoridades mantienen desplegados recursos para atender a la población y responder a las necesidades generadas por el desastre.

Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocasionaron afectaciones en distintas zonas del país. La dimensión de la emergencia también llevó al Gobierno a solicitar apoyo humanitario para reforzar las acciones de atención.

Balance oficial sigue en evaluación

Las autoridades indicaron que el incremento en el número de fallecidos y heridos responde al avance de las labores de búsqueda y a la recuperación de personas que permanecían bajo los escombros. Asimismo, señalaron que el balance podría modificarse nuevamente conforme los equipos de rescate accedan a nuevas áreas afectadas.

Previamente, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, había informado un balance menor y advirtió que la cifra podía incrementarse con el desarrollo de las operaciones. En dicha oportunidad manifestó “debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas”.