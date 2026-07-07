El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este martes un nuevo reporte sobre las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El balance oficial elevó a 3685 la cifra de fallecidos y señaló que 16 740 personas resultaron heridas tras los movimientos sísmicos.

Los eventos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron principalmente al estado de La Guaira y al Distrito Capital, donde continúan las labores de atención. Las autoridades mantienen desplegadas brigadas de rescate y equipos especializados para intervenir las zonas con daños.

Terremotos en Venezuela: aumenta a 3685 la cifra de muertos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez



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Balance de damnificados

El informe detalló que 17 907 personas perdieron sus viviendas a causa de los daños ocasionados por los sismos. Además, las autoridades indicaron que los equipos de emergencia han logrado rescatar y atender a 6462 personas desde el inicio de las operaciones.

El estado de La Guaira concentra la mayor cantidad de daños materiales registrados hasta el momento. Según el reporte, 190 edificios colapsaron por completo y otros 856 presentan afectaciones estructurales de distinta gravedad.

Las autoridades también informaron que se han registrado 1076 réplicas desde el movimiento principal ocurrido el 24 de junio. En las zonas afectadas se habilitaron 87 campamentos temporales para recibir a los ciudadanos que quedaron sin vivienda.

Atención a los afectados

El despliegue de asistencia mantiene la atención a 86 794 familias afectadas por la emergencia. Los registros oficiales señalan que los equipos médicos atendieron a 25 970 pacientes en establecimientos de salud y espacios acondicionados para la emergencia.

En cuanto al apoyo logístico, las autoridades reportaron la distribución de 9603 toneladas de alimentos y más de 8 millones de litros de agua para la población damnificada. Además, indicaron que participan 29 567 efectivos entre fuerzas de seguridad y personal militar, junto a 28 362 voluntarios.

El operativo también cuenta con la participación de 4388 rescatistas internacionales que apoyan las labores en las zonas más afectadas. Los equipos especializados continúan trabajando en los sectores donde aún se realizan evaluaciones y búsqueda de posibles sobrevivientes.