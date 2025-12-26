Este viernes, la banda británica The Cure anunció el fallecimiento de Perry Bamonte, quien fue guitarrista y tecladista del grupo durante varias etapas de su historia. El músico tenía 65 años y murió en su residencia el 25 de diciembre tras enfrentar una enfermedad de corta duración, según informó la agrupación en su portal oficial.​

En el comunicado difundido por la banda, se expresó la profunda tristeza que embarga a sus integrantes ante la partida de quien consideraban un gran amigo y compañero musical. Los miembros de The Cure destacaron las cualidades humanas y artísticas de Bamonte, a quien apodaban cariñosamente ‘Teddy’.​

“Callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una persona de gran calidez humana y una parte vital de la historia de The Cure”, señalaron en el escrito.

La banda también transmitió sus condolencias a los familiares del músico y aseguró que su legado permanecerá en la memoria del grupo.​

Trayectoria musical con The Cure

Perry Archangelo Bamonte nació en Londres el 3 de septiembre de 1960 y estableció su primer contacto con The Cure en 1984, cuando su hermano menor trabajaba como director de giras del conjunto. Inicialmente, Bamonte se desempeñó como técnico encargado de las guitarras del grupo.​

Seis años después, en 1990, fue ascendido a músico oficial de la banda. Durante este periodo contribuyó con su versatilidad instrumental, ejecutando guitarra, bajo y teclados en producciones discográficas como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits y The Cure. Su participación se extendió a más de 400 presentaciones en vivo a lo largo de 14 años.​

Regreso triunfal

En 2005, Bamonte se separó de The Cure y canalizó su talento hacia Love Amongst Ruin, un proyecto donde compartió escenario con exintegrantes de Placebo y de la banda de Julian Cope. Su aporte al rock fue reconocido en 2019, cuando fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de The Cure.​

El año 2022 marcó su retorno a la agrupación británica, con quien realizó aproximadamente 90 conciertos adicionales. Según el anuncio oficial, estas presentaciones incluyeron algunas de las más memorables de su carrera y concluyeron con el Show of a Lost World, celebrado en Londres el 1 de noviembre de 2024