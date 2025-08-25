Vietnam fue azotado este lunes por el tifón Kajiki, el quinto que afecta al país en lo que va del año, dejando al menos una persona fallecida y ocho heridos, según informó el Ministerio de Agricultura. El fenómeno climático causó lluvias torrenciales, ráfagas de viento superiores a los 130 kilómetros por hora y olas de hasta 9,5 metros en el golfo de Tonkín.

Miles de evacuados y daños materiales

Las autoridades dispusieron la evacuación de más de 44.000 personas en las regiones costeras y desplegaron a 16.000 militares para atender la emergencia. Asimismo, todas las embarcaciones pesqueras recibieron la orden de regresar a puerto para evitar mayores tragedias.

El impacto del tifón se sintió con fuerza entre las provincias de Ha Tinh y Nghe An, donde más de 600 viviendas perdieron sus techos debido a la violencia de los vientos. En la ciudad costera de Vinh, las calles quedaron anegadas desde las primeras horas del lunes, obligando al cierre de comercios y restaurantes, mientras los residentes intentaban proteger sus propiedades con sacos de arena.

Transporte aéreo paralizado

Como medida preventiva, dos aeropuertos domésticos fueron cerrados y al menos 35 vuelos cancelados antes de la llegada del tifón, lo que afectó la movilidad de miles de pasajeros.

Kajiki, un reflejo del cambio climático

De acuerdo con el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, Kajiki tocó tierra con vientos de entre 118 y 133 kilómetros por hora. Los expertos advirtieron que este tipo de fenómenos se ven agravados por el cambio climático inducido por el ser humano, que está impulsando patrones meteorológicos cada vez más extremos e impredecibles, aumentando el riesgo de inundaciones y tormentas devastadoras en la región.