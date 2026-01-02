​La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, identificó como hipótesis más probable del devastador incendio en Crans Montana el uso de luces de bengala colocadas sobre botellas de champán durante la celebración de Año Nuevo. El fuego, que dejó al menos 40 muertos y 119 heridos, se originó cuando estos elementos pirotécnicos se aproximaron peligrosamente al techo del local.​

“Estos elementos pirotécnicos se acercaron demasiado al techo, que se encendió muy rápido y de manera general”, señaló Pilloud en rueda de prensa.​

🇨🇭🔥🕯 Aparecen imágenes del inicio del mortal incendio durante la celebración de Año Nuevo en Suiza



Según videos y fotos difundidos desde el bar de la estación de esquí en Crans-Montana, las llamas comenzaron a propagarse por el techo de la sala, mientras los visitantes… pic.twitter.com/mn941pJhjd — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 2, 2026

Italia exige esclarecer responsabilidades

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, viajó a Crans Montana para exigir claridad sobre las circunstancias de la tragedia que enluta a su país. Tras reunirse con autoridades suizas, calificó de irresponsable el uso de pirotecnia en un espacio cerrado.​

«Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general», declaró Tajani.​

El alto funcionario depositó una corona de flores frente al bar destruido y reiteró la necesidad de conocer la verdad tras priorizar el salvamento de vidas.​

«Yo no conocía el local pero el uso de fuegos artificiales, aunque sean pequeños, en un local así… diría que me parece una elección poco responsable», afirmó.​

Familias continúan buscando a desaparecidos

La tragedia ha generado gran consternación en Crans Montana, donde empleados municipales lloran la pérdida de dos amigos que laboraban en el establecimiento: una camarera recientemente contratada y un miembro de seguridad.​

Numerosas familias permanecen sin noticias de sus seres queridos, especialmente jóvenes desaparecidos desde el accidente.

La investigación continúa bajo la dirección de Beatrice Pilloud mientras Italia mantiene presión diplomática para esclarecer esta tragedia que ha conmocionado a Suiza en el corazón de su temporada turística.