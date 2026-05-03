La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que tres personas murieron en un posible brote de hantavirus detectado en un crucero que navega por el océano Atlántico.

El incidente ocurrió a bordo del buque MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde.

Seis casos detectados, uno confirmado

Según la OMS, hasta el momento se ha confirmado un caso mediante laboratorio y se investigan cinco casos sospechosos.

De las seis personas afectadas:

Tres fallecieron

Una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica

El paciente hospitalizado es un ciudadano británico de 69 años, internado en Johannesburgo, de acuerdo con autoridades sanitarias sudafricanas.

Investigación en curso y evacuaciones médicas

La OMS indicó que se están realizando análisis adicionales y estudios epidemiológicos para determinar el alcance del brote.

Además, coordina con las autoridades sanitarias y operadores del crucero la evacuación médica de pasajeros con síntomas.

El barco se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, mientras se evalúan las medidas a seguir.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con fluidos de roedores, como orina, heces o saliva, según el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Aunque es poco frecuente, la OMS advirtió que en casos raros puede haber transmisión entre personas.

La infección puede derivar en un síndrome respiratorio agudo grave, que requiere atención médica inmediata.

Contexto del caso

El crucero, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, tiene capacidad para aproximadamente 170 pasajeros y 70 tripulantes.

El itinerario incluye escalas en islas del Atlántico Sur como Georgia del Sur y Santa Elena.

Las autoridades continúan evaluando la situación sanitaria a bordo antes de definir la continuidad del viaje.