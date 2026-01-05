El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo sobre una posible intervención militar en Colombia, al referirse al gobierno de Gustavo Petro y calificar al país como una nación “enferma”.

“Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo”, indicó durante una conferencia de prensa dado desde el Air Force One.

Consultado de manera directa sobre la posibilidad de una operación de Estados Unidos en Colombia, Trump respondió que “le parece bien”, sin ofrecer mayores precisiones.

Por otro lado, el jefe de Estado estadounidense afirmó que “muchos del otro bando” murieron el sábado durante la operación destinada a capturar a Nicolás Maduro, entre ellos “muchos cubanos” que, según dijo, brindaban protección al gobernante detenido durante la madrugada para afrontar cargos por narcotráfico y corrupción.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo la muerte de 32 ciudadanos cubanos, incluidos militares, como consecuencia del ataque; no obstante, Trump no precisó una cifra durante su declaración.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, exhortó a su par estadounidense a cesar las descalificaciones en sus recientes declaraciones, en las que afirma que el mandatario de Colombia posee “laboratorios de cocaína” desde los cuales se envían drogas a Estados Unidos.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia”, escribió Petro en su cuenta oficial en X.

Petro instó a Trump a no asumir que “Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo” y le pidió no identificar narcotraficantes donde existen “genuinos guerreros por la democracia y la libertad”.