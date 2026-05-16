El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que fuerzas estadounidenses y nigerianas realizaron una operación militar conjunta en Nigeria que terminó con la muerte de un alto mando del grupo Estado Islámico. El anuncio fue realizado la noche del viernes a través de sus redes sociales, donde ofreció pocos detalles sobre la misión.

Según el mandatario, el fallecido fue Abu Bilal al-Minuki, a quien identificó como el segundo al mando de ISIS a nivel mundial. Trump sostuvo que el líder extremista buscó refugiarse en territorio africano para evitar ser localizado.

Al referirse al operativo, el presidente estadounidense aseguró que su gobierno seguía de cerca los movimientos del dirigente extremista.

“Pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados sobre lo que hacía”, señaló.

Nigeria confirma ataque

Por su parte, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, confirmó posteriormente la operación militar. El mandatario indicó que Abu Bilal al-Minuki murió junto a varios de sus colaboradores durante un ataque ejecutado en la cuenca del lago Chad.

“Nuestras decididas Fuerzas Armadas nigerianas, trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, llevaron a cabo una audaz operación conjunta que asestó un duro golpe a las filas del Estado Islámico”, manifestó.

Overnight, Nigeria and the United States recorded a significant example of effective collaboration in the fight against terrorism.



Our determined Nigerian Armed Forces, working closely with the Armed Forces of the United States, conducted a daring joint operation that dealt a… — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) May 16, 2026

¿Quién era Abu Bilal al-Minuki?

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Al-Minuki era considerado una figura importante dentro de la estructura del grupo extremista. Un funcionario indicó que participaba en labores de financiamiento y planificación de ataques contra intereses estadounidenses.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que el líder extremista representaba una amenaza para Estados Unidos. También indicó que no estaba autorizado para revelar información adicional sobre operaciones de seguridad.

Abu Bilal al-Minuki nació en el estado de Borno, en Nigeria, en 1982. Según el grupo de monitoreo Counter Extremism Project, asumió el liderazgo de la filial de ISIS en África occidental tras la muerte de Mamman Nur en 2018.

La organización indicó que también operó en la región del Sahel. Además, se cree que participó en actividades del grupo extremista en Libia hace más de una década.

Estados Unidos sancionó a Al-Minuki en 2023 por sus presuntos vínculos con actividades terroristas. Desde entonces, agencias de seguridad mantenían seguimiento sobre sus movimientos.

¿Qué está pasando en Nigeria?

Nigeria enfrenta una crisis de seguridad por la presencia de distintos grupos armados en varias regiones del país. Entre ellos figuran al menos dos organizaciones vinculadas al Estado Islámico.

En febrero, Estados Unidos envió tropas para asesorar al ejército nigeriano. Un mes después también desplegó drones tras expresar preocupación por la violencia en el país africano.

La operación en Nigeria se suma a otras acciones militares anunciadas por Trump durante 2026. Entre ellas figura una operación en enero contra Nicolás Maduro y ataques posteriores que marcaron el inicio del conflicto con Irán.