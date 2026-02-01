El presidente Donald Trump reveló este domingo que mantuvo contacto directo con autoridades de alto nivel de Cuba para buscar soluciones a las tensiones bilaterales. Desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el mandatario estadounidense destacó la grave situación que atraviesa la isla caribeña.

🇺🇸🇨🇺 | Donald Trump sobre Cuba:



«Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa».



«Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba».pic.twitter.com/XqzysKKajU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 1, 2026

El mandatario estadounidense describió a Cuba como un país en profunda crisis que sus líderes no logran resolver por sí mismos. Asimismo, enfatizó que esta problemática humanitaria requiere de un entendimiento entre Washington y La Habana que beneficie a ambas naciones.

“Cuba es una nación fallida, lo ha sido por mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para señalarla. Entonces, hemos hablando con las altas esferas y veremos qué pasa. Quiero que la gente que vino y que fue terriblemente tratada por Cuba que puedan volver... Tienen familia allá, no han podido verlos en muchos años”, declaró el presidente a los medios.

El jefe de Estado optimista sobre el resultado de estas conversaciones diplomáticas. “Así que creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en muy mal estado, tiene un problema humanitario”, concluyó Trump.

Las declaraciones se producen días después de que Trump firmara una orden ejecutiva imDoponiendo aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. La medida vincula al gobierno cubano con actividades de terrorismo y desestabilización regional, endureciendo la posición estadounidense hacia La Habana.