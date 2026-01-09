Este jueves, el presidente Donald Trump reveló que la líder opositora venezolana María Corina Machado visitará Washington D.C. la próxima semana, expresando su entusiasmo por recibirla personalmente en la capital estadounidense. Durante una entrevista en Fox News, el mandatario la describió como “una buena persona” y confirmó su interés en el encuentro, marcando un cambio notable en su percepción sobre la figura política.

El mandatario norteamericano aceptó la propuesta de Machado quien expresó su deseo de entregarle el Premio Nobel de la Paz que ella recibió previamente. Según Machado correspondería a un gesto de agradecimiento por la operación militar que facilitó la captura de Nicolás Maduro.

“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, respondió el presidente estadounidense.​

Esta nueva postura del líder de la Casa Blanca contrasta con sus primeras declaraciones tras la detención de Maduro. En aquella oportunidad cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela afirmando que carecía de apoyo popular. Sin embargo, ahora muestra una nueva perspectiva sobre la líder opositora mientras elogia su visita y critica duramente al Comité Nobel.

“Esa es la postura del comité (que otorga el Premio Nobel de la Paz). (...)Es muy vergonzoso para Noruega”, expresó Trump.

En medio de esta situación, el Instituto Nobel noruego aclaró que el galardón no puede transferirse ni revocarse una vez concedido, contradiciendo directamente la intención de Machado.

“La decisión es para siempre, aunque el dinero del premio puede disponerse libremente”, precisó el portavoz Erik Aasheim.​

Finalmente, Trump reiteró su visión de una Venezuela reconstruida con elecciones en el corto plazo y confirmó para este viernes una reunión con representantes de 14 petroleras en la Casa Blanca. El encuentro busca coordinar inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura petrolera del país sudamericano.