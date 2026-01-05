El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre el nuevo Gobierno de Venezuela al exigir a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, “acceso total” al país en materia de petróleo, recursos naturales y otros ámbitos estratégicos. El mandatario también reveló que estudia reabrir la embajada estadounidense en Caracas en este nuevo escenario tras la caída de Nicolás Maduro.​

En esa línea, Trump sostuvo que Washington necesita control amplio sobre el petróleo venezolano y otros recursos para impulsar la “reconstrucción” del país.

“Lo que necesitamos es acceso total al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país”, declaró ante la prensa.​

El mandatario aseguró que, con este nuevo capítulo político, Estados Unidos busca consolidar su influencia en la transición venezolana. Asimismo, reiteró que su administración condiciona el apoyo a Rodríguez a que esta acepte las demandas de Washington sobre el manejo de los recursos.​

Establece canales con Delcy Rodríguez

Trump confirmó que existen canales de comunicación abiertos con la nueva presidenta venezolana, aunque evitó precisar si ha sostenido conversaciones directas con ella. Pese a esa ambigüedad, afirmó que Washington está actualmente “a cargo” de la situación en Venezuela.​

El jefe de la Casa Blanca presentó a Estados Unidos como actor central en la salida de Maduro y en la reconfiguración del poder en Caracas. Sus declaraciones refuerzan la idea de que la política hacia Venezuela se inscribe en una estrategia regional de mayor intervención.​

Reapertura de la embajada en Caracas

El presidente reconoció que su Gobierno evalúa reabrir la embajada estadounidense en la capital venezolana. Esa eventual decisión marcaría un giro en las relaciones bilaterales tras años de ruptura diplomática y tensiones abiertas.​

La reapertura de la sede diplomática se interpretaría como un gesto de respaldo a la nueva administración de Rodríguez. También consolidaría la presencia formal de Washington en un momento clave de la transición política y judicial en Venezuela.​

Doctrina Monroe y advertencia a Rodríguez

Trump enmarcó sus acciones en una “nueva Doctrina Monroe” aplicada a América Latina, al afirmar que “el hemisferio occidental es nuestro”. Con esa frase, reivindicó una política de intervención directa de Estados Unidos en la región.​

En una entrevista con el semanario The Atlantic, el mandatario lanzó además una dura advertencia a Delcy Rodríguez. Señaló que, si la presidenta interina “no hace lo correcto”, podría enfrentar un futuro “peor” que el de Maduro.