El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes la aplicación de nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba. La decisión forma parte de una nueva escalada de presión de Washington hacia La Habana.

De acuerdo con el decreto presidencial, la administración estadounidense considera que el gobierno cubano continúa representando una amenaza para su seguridad nacional. Bajo ese argumento, se dispuso una serie de restricciones económicas y financieras.

Sanciones a bancos y sectores económicos

Entre las medidas anunciadas figura la imposición de sanciones contra bancos extranjeros que mantengan vínculos comerciales con el gobierno cubano. La administración de Trump busca limitar las operaciones financieras internacionales relacionadas con la isla.

Asimismo, las restricciones alcanzarán a personas vinculadas a sectores estratégicos como energía y minería. Asimismo se contempla sancionar a quienes sean señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En el documento oficial se expone la postura del gobierno estadounidense frente a Cuba. Se sostiene que La Habana mantiene “políticas y prácticas diseñadas para perjudicar a Estados Unidos”, además de actuar en contra de “los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas”.

El mandatario también ordenó endurecer las normas migratorias vinculadas con ciudadanos relacionados al gobierno cubano. Estas disposiciones forman parte del paquete de medidas adoptadas por Washington.

Las nuevas restricciones se suman a otras acciones implementadas en los últimos meses. La administración estadounidense ha mantenido una línea de presión sostenida sobre la isla.

Relaciones diplomáticas continuan resquebrajadas

El anuncio se realizó el mismo día en que miles de personas participaron en una movilización en La Habana. Los manifestantes marcharon cerca de la embajada de Estados Unidos para expresar su rechazo a posibles acciones militares y denunciar las tensiones con Washington.

La protesta se desarrolló en medio de un contexto diplomático complejo entre ambos países. La relación bilateral atraviesa un nuevo episodio de confrontación política.

Las nuevas disposiciones se añaden al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1962. Esta política ha marcado durante décadas la relación entre ambos gobiernos.

Además, desde enero Washington también aplica restricciones relacionadas con el suministro de petróleo hacia la isla. Según lo informado, actualmente solo se permite el ingreso de un petrolero ruso al país.