El presidente de Donald Trump anunció este jueves que ha **ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial de **Venezuela, tras una conversación con la presidenta interina venezolana **Delcy Rodríguez. La decisión se produce en el marco de una reconfiguración de las relaciones entre Washington y Caracas, que se intensificó después de la reciente captura del expresidente **Nicolás Maduro.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que ha informado a las autoridades correspondientes, incluyendo al secretario de Transporte de EE. UU. y a líderes militares, que el espacio aéreo venezolano debe reabrirse para vuelos comerciales antes de que termine el día. Afirmó que los ciudadanos estadounidenses “muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros”.

La medida revierte prácticamente más de seis años de suspensión de vuelos comerciales entre ambos países, que se encontraba vigente desde 2019 debido a tensiones diplomáticas y advertencias de seguridad de la Administración Federal de Aviación de ese país.

Reacción de las aerolíneas

En respuesta al anuncio, American Airlines, la última aerolínea estadounidense que voló a Venezuela antes de la suspensión, informó que está lista para preparar la reanudación de vuelos una vez que cuente con las aprobaciones gubernamentales y las evaluaciones de seguridad correspondientes. La compañía opera en Venezuela desde 1987 y su retorno dependerá de esos pasos previos.

Contexto de relaciones bilaterales

La reapertura del espacio aéreo se da en medio de una transición política en Venezuela y un proceso de ajuste en las relaciones con Estados Unidos, tras la intervención militar que culminó con la captura de Maduro y la instauración de un gobierno interino bajo la dirección de Delcy Rodríguez. El anuncio también se produce en paralelo a reportes de posibles movimientos diplomáticos, como la intención de reabrir la embajada estadounidense en Caracas y el desarrollo de actividades económicas bilaterales.

El Departamento de Estado de EE. UU. mantiene vigente una advertencia de viaje (“Do Not Travel”) para Venezuela debido a riesgos de seguridad, incluidos posibles secuestros o detenciones, por lo que la reapertura del espacio aéreo no implica automáticamente la eliminación de esas alertas.