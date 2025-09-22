El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea advertir este lunes sobre el uso del paracetamol durante el embarazo, vinculándolo con un supuesto riesgo de autismo, a pesar de que no existen evidencias científicas que respalden dicha afirmación. Así lo reportó The Washington Post, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca.

El mandatario estará acompañado por autoridades sanitarias para dar el anuncio, en el que también se prevé que se mencione un tratamiento para el autismo basado en la leucovorina, análogo del ácido fólico.

Consultada por la prensa, la portavoz del Gobierno, Karoline Leavitt, no confirmó los detalles del mensaje presidencial, pero aseguró que Trump “está muy entusiasmado”. Añadió que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y su equipo están evaluando los temas “desde una perspectiva diferente” y apeló a la prensa a mantener “pensamiento crítico” antes de juzgar el anuncio.

El propio Trump adelantó la noticia el domingo a bordo del Air Force One, afirmando que el Tylenol –marca comercial del paracetamol– podría ser “un factor muy importante” en el riesgo de autismo. Sin embargo, numerosos estudios científicos han descartado cualquier relación entre el fármaco y la condición del espectro autista.

La expectativa crece de cara a la conferencia de prensa programada para las 4:00 p. m. (hora local), que ya genera críticas entre la comunidad médica y científica.