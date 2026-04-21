El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no tiene intención de extender el alto el fuego con Irán, que vence este miércoles, debido a que espera alcanzar un acuerdo durante las negociaciones programadas en Pakistán.

En declaraciones a la cadena CNBC, el mandatario señaló que no contempla prolongar la tregua vigente.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de extender el alto el fuego.

El presidente estadounidense también indicó que un acuerdo podría fortalecer la posición internacional de Irán.

“Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo. Pueden convertir a su país en una nación fuerte de nuevo”, añadió.

Nueva ronda de negociaciones en Pakistán

Como parte de los esfuerzos diplomáticos, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto viajar a Islamabad, capital de Pakistán, para participar en una segunda ronda de negociaciones con autoridades iraníes.

Sin embargo, el Gobierno de Irán aún no ha confirmado oficialmente su participación en el encuentro.

Vance estará acompañado por el enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump.

La primera ronda de conversaciones, realizada el 11 de abril, concluyó sin avances significativos entre ambas partes.

Tensiones por el estrecho de Ormuz

El alto el fuego temporal está vinculado al conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la República Islámica de Irán desde el pasado 28 de febrero.

Uno de los principales puntos de disputa es la libre circulación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo que Irán bloqueó en respuesta a la ofensiva militar.

Desde el fracaso de las negociaciones previas, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán, mientras que fuerzas estadounidenses informaron que interceptaron recientemente un buque cisterna vinculado con la República Islámica.

El programa nuclear como punto central del conflicto

El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a la posibilidad de desarrollar armas nucleares.

Por su parte, Teherán ha reiterado en diversas ocasiones que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos.

El vencimiento del alto el fuego y el resultado de las negociaciones previstas serán determinantes para definir la evolución del conflicto en las próximas semanas.