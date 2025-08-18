El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. La declaración se produjo durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“No creo que se necesite un alto el fuego”, señaló Trump al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo para detener la ofensiva rusa. Aunque reconoció que podría tener beneficios, subrayó que entiende las razones por las cuales algunos actores no lo apoyarían.

“Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen… tal vez no quieran eso”, explicó.

La postura de Trump se alinea con la posición del presidente ruso Vladimir Putin, con quien el mandatario estadounidense se reunió la semana pasada. La negativa a impulsar un cese de hostilidades marca un nuevo capítulo en la política exterior de Washington respecto al conflicto, en un momento en que Ucrania insiste en la necesidad de mayor respaldo internacional.