El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en una reunión destinada a recomponer una relación bilateral deteriorada tras meses de tensiones políticas y diplomáticas.

El encuentro comenzó poco después de las 11:00 a. m. (hora local), según constató la Agence France-Presse (AFP), y se desarrolló con bajo perfil, sin acceso a la prensa ni imágenes desde el Despacho Oval.

Narcotráfico y migración, ejes de la agenda

Colombia, primer productor mundial de cocaína, necesita del respaldo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo y recuperar la certificación en la lucha antidrogas, que perdió el año pasado por segunda vez en cuatro décadas.

“El objetivo es la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”, escribió Petro en la red social X antes de ingresar a la reunión.

Por su parte, Trump busca asegurar que Bogotá reciba de manera sostenida a miles de migrantes indocumentados deportados desde Estados Unidos, en el marco de su política migratoria, cuestionada por la oposición.

La semana pasada, Colombia anunció la reanudación de vuelos de repatriación en aeronaves propias, tras ocho meses de suspensión.

Relación marcada por choques previos

La relación bilateral atravesó uno de sus momentos más tensos tras el inicio de la campaña de deportaciones de Trump, que Petro criticó públicamente al considerar que no se garantizaba un trato digno a los migrantes.

Posteriormente, la descertificación antidrogas y las acusaciones cruzadas —incluidas declaraciones de Trump calificando a Petro como “líder del narcotráfico”— profundizaron el distanciamiento, acompañado de amenazas de sanciones y retiro de visados.

Pese a ello, una llamada telefónica entre ambos mandatarios el 7 de enero permitió rebajar la tensión y concretar este encuentro.

Delegaciones y señales políticas

Petro llegó a Washington acompañado por su canciller Rosa Villavicencio y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó la extradición de un capo del narcotráfico antes de la reunión.

“La relación entre ambos países se va a relanzar”, afirmó la canciller, mientras que Sánchez sostuvo que “el mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales”.

Contexto político

El encuentro se produce en un momento clave para ambos líderes. Petro dejará la presidencia en agosto, mientras que Trump encara la segunda mitad de su mandato con elecciones legislativas en el horizonte.

Durante su estadía en Washington, el mandatario colombiano también tiene previsto reunirse con congresistas, acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA), ofrecer una conferencia en la Universidad de Georgetown y encontrarse con la diáspora colombiana.