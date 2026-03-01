La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se pronunció este domingo para rechazar el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel contra un colegio para niñas ubicado en el sur de Irán.

El último sábado, Estados Unidos e Israel ejecutaron bombardeos en distintas localidades de Irán, los cuales dejaron al menos 201 personas fallecidas y más de 700 heridas en todo el país, de acuerdo con cifras de la Media Luna Roja iraní. Entre los fallecidos se encuentra el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo iraní.

Entre las instituciones públicas alcanzadas por los bombardeos figura la escuela primaria Shajareh Tayyibeh, situada en la localidad de Minab, donde se reportaron al menos 148 fallecidos, en su mayoría niñas, según informó el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, citado por la agencia oficial IRNA.

Al respecto, la Unesco manifestó, a través de sus redes sociales oficiales, estar “profundamente alarmada por el impacto que la actual escalada militar en el Oriente Medio tiene sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente”.

En ese sentido, la organización remarcó que el “asesinato” de estudiantes “constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas”.

“Los informes iniciales indican que un ataque a una escuela primaria femenina en Minab, al sur de Irán, ha causado la muerte de más de 100 personas, entre ellas numerosas estudiantes. El asesinato de alumnas en un lugar dedicado al aprendizaje constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas”, señaló la entidad.

“Los ataques contra instituciones educativas ponen en peligro a estudiantes y docentes y socavan el derecho a la educación”, añadió.

Posteriormente, la Unesco señaló que, “de conformidad con su mandato y la Resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, se recuerda “la obligación de todas las partes de proteger a las escuelas, al alumnado y al personal educativo”.