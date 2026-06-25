Unicef expresó su solidaridad con los niños, niñas, adolescentes y familias afectados por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026.

Los movimientos telúricos impactaron comunidades de Caracas y de los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda y otras zonas cercanas. Las autoridades continúan evaluando los daños mientras se mantienen las alertas por posibles réplicas.

Priorizar la protección de la infancia

En un pronunciamiento emitido desde Caracas y Panamá, UNICEF informó que sigue de cerca la evolución de la emergencia y destacó la importancia de garantizar que los derechos de los niños permanezcan en el centro de la respuesta humanitaria.

La organización señaló que, en las próximas horas y días, los menores afectados requerirán protección, apoyo psicosocial, acceso a agua segura, atención de salud y espacios seguros que les permitan afrontar las consecuencias del desastre.

Asimismo, reiteró su compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos a atender las necesidades de la población infantil y de las familias afectadas, especialmente aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

Emergencia tras los fuertes sismos

Los terremotos, registrados con pocos segundos de diferencia, provocaron daños en varias regiones del país y activaron operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de infraestructura. Las autoridades venezolanas han pedido a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Diversos organismos internacionales también monitorean la evolución de la situación humanitaria y las necesidades de las comunidades afectadas, con especial atención a la protección de la niñez.