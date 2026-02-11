El papa León XIV recibió en audiencia general, en la Ciudad del Vaticano, a la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de sus redes sociales, durante el encuentro la titular del sector reconoció el aporte de la Iglesia católica en los ámbitos de educación, salud y acción social en distintas regiones del país.

En la reunión, Miralles destacó además la importancia de fortalecer el trabajo articulado con la sociedad civil para impulsar el desarrollo territorial y avanzar hacia un Perú más equitativo, justo y sostenible.

La funcionaria resaltó el rol que cumplen diversas instituciones en la reducción de brechas y en la promoción de oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Vaticano confirmó una próxima audiencia del papa León XIV con el presidente de la República, José Jerí, programada para el 11 de mayo.

Según la Cancillería, la cita permitirá al mandatario transmitir personalmente la invitación oficial y expresar el fervor con el que el pueblo peruano espera una eventual visita del sumo pontífice.