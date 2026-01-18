La Santa Sede reveló que impulsó gestiones discretas para facilitar el exilio de Nicolás Maduro y evitar una confrontación militar liderada por Washington en Caracas. El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, detalló que la mediación fracasó pese a explorar destinos como Rusia para una salida ordenada.​

El funcionario admitió que la Iglesia buscó un salvoconducto para el líder chavista y allegados del régimen ante la inminente amenaza de intervención armada estadounidense. Aunque se consideraron opciones como Qatar o Turquía, ninguna prosperó y Estados Unidos ejecutó la operación que culminó con la captura del líder venezolano.

“Apuntamos a una solución pacífica, pero nos topamos con un hecho consumado”, aclaró el prelado.​

El Vaticano describe el panorama actual en Venezuela como de “enorme incertidumbre”, marcado por una transición forzada y la necesidad urgente de democratización profunda. Parolin subrayó el sufrimiento generalizado de la población y abogó por una reactivación económica que priorice la estabilidad social sobre agendas políticas.​

¿Qué dice el sumo pontífice ante la crisis?

El papa León XIV mantiene su llamado constante a resolver la crisis por vías dialogadas que honren la voluntad popular y combatan raíces estructurales como el narcotráfico. En mensajes recientes evocó a santos venezolanos —José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles— como faros de esperanza para un país en reconstrucción.​

La revelación, filtrada inicialmente por The Washington Post, marca un giro en las relaciones entre el Vaticano y los remanentes del chavismo.