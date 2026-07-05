El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó una nueva actualización sobre las consecuencias del doble terremoto registrado el 24 de junio. La comunicación difundida a través de su cuenta oficial en Telegram detalló que el número de fallecidos se elevó a 2 954, mientras que los heridos ascendieron a 16 592. Las autoridades señalaron que las cifras corresponden al último reporte consolidado del sistema oficial de emergencia.

Las labores de emergencia han permitido el rescate de 6 462 personas desde el inicio de la tragedia. Además, se informó que 16 309 ciudadanos perdieron sus viviendas como consecuencia de los sismos.

Para atender a la población desplazada se habilitaron 80 campamentos temporales en distintas zonas del país. Estos espacios funcionan como refugio para las familias afectadas por la destrucción de sus hogares.

Respuesta internacional

El reporte oficial detalla que 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron por completo. Las evaluaciones continúan en las regiones más golpeadas por los movimientos telúricos.

En las labores de respuesta participan 3 281 rescatistas internacionales junto a 26 984 voluntarios registrados. El despliegue busca apoyar las tareas de búsqueda, asistencia y remoción de escombros.

Las autoridades indicaron que 86 794 familias han recibido algún tipo de atención tras el desastre. También se ha distribuido ayuda humanitaria en grandes cantidades en las zonas afectadas.

El reporte precisa el envío de 9 486 toneladas de alimentos y 472 914 litros de agua potable. La distribución forma parte del plan de emergencia activado tras los terremotos.

El número de personas desaparecidas no ha sido actualizado oficialmente desde el día posterior a los sismos. Hasta ese momento se registraban al menos 157 personas no localizadas.

A diez días del desastre, las autoridades continúan con la evaluación de daños en infraestructura y viviendas. Las labores de remoción de escombros se mantienen en distintos puntos del país.

Los equipos de rescate han advertido que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días. Mientras tanto, el foco de la respuesta se concentra en la asistencia humanitaria y el conteo final de víctimas.