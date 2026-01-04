La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) informó que los bombardeos estadounidenses durante la captura de Nicolás Maduro provocaron daños significativos en el sistema eléctrico de Caracas. Los impactos alcanzaron las subestaciones Panamericana y Escuela Militar, responsables de abastecer varias zonas de la capital.

Ante los ataques recibidos, las instalaciones quedaron temporalmente fuera de servicio, dejando sin energía eléctrica a múltiples sectores urbanos.​

El ministro de Comunicación Freddy Ñáñez difundió el comunicado oficial denunciando la acción como “maniobra” premeditada contra la soberanía nacional.​

Asismismo, CORPOELEC calificó los bombardeos como infracción a los Convenios de Ginebra y la Carta de Naciones Unidas. La empresa estatal argumentó que privar intencionalmente a la población de servicios esenciales constituye un delito contra el derecho internacional humanitario.​

“Afectó gravemente la estabilidad institucional y la vida cotidiana de los venezolanos”, se indica en el comunicado oficial.​

Aunque las infraestructuras principales sufrieron daños severos, CORPOELEC reportó avances en la recuperación de las subestaciones afectadas. Equipos técnicos trabajan en el restablecimiento total del suministro eléctrico en las zonas más impactadas de Caracas.​

La denuncia se produce horas antes de que Nicolás Maduro y Cilia Flores comparezcan ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan. Ambos permanecen recluidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión federal de máxima seguridad.